Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

liderinden haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Uzun süredir askeri hamleleri ile gündeme gelmeyen 'den haberi geldi. Kritik bir toplantı sonrasında yapılan kutlamalar esnasında, yeni silahlar sergilendi. Törende en çok dikkat çeken detay ise, denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanmış bir füzenin tören alanından geçmesiydi. Kuzey Kore lideri , kim olursa olsun, Kuzey Kore karşıtı tutumlarının ve aralarındaki ilişkinin değişmeyeceğini söyledi ve ekledi: "Nükleer silahlar geliştirmeye devam edeceğiz" İşte, son dakika haberinin çarpıcı detaylar ve dünyanın konuştuğu dev silahların fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:55 Son Güncelleme: 15.1.2021 10:07 ABONE OL
Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

haberi... Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, başkent Pyongyang'da, dahil olmak üzere, askeri geçit töreninde onlarca silah ve askeri araç ile askerler gövde gösterisi yaptı. Ancak törene asıl damgasını vuran, KCNA'nın "dünyanın en güçlü silahı" olduğunu ilan ettiği, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzeydi (SLBM). Pyongyang ayrıca, muhtemelen katı yakıtla çalışan yeni bir kısa menzilli balistik füzeyi de dünyaya tanıttı. Katı yakıtlı füzeler, sıvı yakıtlı muadillerine göre daha kısa sürede ateşlenebiliyor.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Görüntüler, Kim'in 'nin nükleer silahları ve nükleer enerjili denizaltı, taktik nükleer silahlar ve füze savunma sistemlerini geliştirmek için yeni hamleler yapacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Analistler, Kim'in planlarının ve sergilenen füzelerin, Pyongyang ile seçilen Joe Biden'in yaklaşmakta olan yönetimi arasındaki olası silahsızlanma görüşmelerinin geleceği için endişe verici işaretler olduğunu söyledi.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Kim Cumartesi günü, "ABD'de iktidarda kim olursa olsun, karşıtı politikanın gerçek doğası ve gerçek ruhu asla değişmeyecek. Nükleer silahların gelişimi kesintisiz olarak ilerletilecek" dedi.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Perşembe günkü geçit töreni, Sekizinci İşçi Partisi Kongresi'nin sona ermesini kutlamak için düzenlendi. 'nin seçkinlerinin bir araya gelerek geçmiş yıllardaki başarıları ve başarısızlıkları ele aldığı ve yakın gelecek için ülke gündemini belirlediği toplantı, genellikle beş yılda bir düzenleniyor. 2016'da kongreleri yeniden canlandırdı ve daha sık yapmaya başladı.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, bu hafta başlarında Kongre'yi, silahların ve füzelerin olacağı bir geçit töreni ile taçlandırmak istediklerini söylemişti.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçit töreni sırasında kalabalığı selamlarken görülüyor.

Sekizinci Kongrenin ana odak noktası 'nin vahim ekonomik durumuydu. Covid-19 salgını, yaptırımlar ve doğal afetler, Kim'in uzun süredir ifade ettiği tüm Kuzey Korelilerin yaşam standartlarını iyileştirme hedefini altüst etti.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Ancak bu korkunç görünüm, sınırlı kaynakları ne olursa olsun, Pyongyang'ın silah geliştirme konusundaki iddialı ve pahalı planlarını etkilemedi.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın kıdemli üyesi ve bir uzman olan Ankit Panda, "Kim, dünyaya 'nin geçen yılki ekonomik zorluklarına rağmen, nükleer güçleri sürdürme ve geleneksel silahları modernleştirme odağının değişmediğini göstermeye devam ediyor" dedi. Kuzey Kore'nin nükleer programında.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Panda, SLBM'nin "'nin büyük katı yakıt tabanlı balistik füzelerle büyüyen karmaşıklığının kanıtı" olduğunu söyledi, ancak Kim'in bunları neden kendi halkına göstermek istediğini göz önünde bulundurmanın da önemli olduğunu belirtti.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

İşte, geçit töreninden çarpıcı fotoğraflar...

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA