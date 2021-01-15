Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Son dakika haberi... Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, başkent Pyongyang'da, Kim Jong Un dahil olmak üzere, askeri geçit töreninde onlarca silah ve askeri araç ile askerler gövde gösterisi yaptı. Ancak törene asıl damgasını vuran, KCNA'nın "dünyanın en güçlü silahı" olduğunu ilan ettiği, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzeydi (SLBM). Pyongyang ayrıca, muhtemelen katı yakıtla çalışan yeni bir kısa menzilli balistik füzeyi de dünyaya tanıttı. Katı yakıtlı füzeler, sıvı yakıtlı muadillerine göre daha kısa sürede ateşlenebiliyor.