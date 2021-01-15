Kuzey Kore liderinden son dakika haberi: 'Nükleer silahlanmaya devam edeceğiz' dedi, yeni füzelerini tanıttı!

Son dakika haberi... Devlet tarafından yönetilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, başkent Pyongyang'da, Kim Jong Un dahil olmak üzere, askeri geçit töreninde onlarca silah ve askeri araç ile askerler gövde gösterisi yaptı. Ancak törene asıl damgasını vuran, KCNA'nın "dünyanın en güçlü silahı" olduğunu ilan ettiği, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzeydi (SLBM). Pyongyang ayrıca, muhtemelen katı yakıtla çalışan yeni bir kısa menzilli balistik füzeyi de dünyaya tanıttı. Katı yakıtlı füzeler, sıvı yakıtlı muadillerine göre daha kısa sürede ateşlenebiliyor.
Görüntüler, Kim'in Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve nükleer enerjili denizaltı, taktik nükleer silahlar ve füze savunma sistemlerini geliştirmek için yeni hamleler yapacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Analistler, Kim'in planlarının ve sergilenen füzelerin, Pyongyang ile ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in yaklaşmakta olan yönetimi arasındaki olası silahsızlanma görüşmelerinin geleceği için endişe verici işaretler olduğunu söyledi.
Kim Cumartesi günü, "ABD'de iktidarda kim olursa olsun, Kuzey Kore karşıtı politikanın gerçek doğası ve gerçek ruhu asla değişmeyecek. Nükleer silahların gelişimi kesintisiz olarak ilerletilecek" dedi.
Perşembe günkü geçit töreni, Sekizinci İşçi Partisi Kongresi'nin sona ermesini kutlamak için düzenlendi. Kuzey Kore'nin seçkinlerinin bir araya gelerek geçmiş yıllardaki başarıları ve başarısızlıkları ele aldığı ve yakın gelecek için ülke gündemini belirlediği toplantı, genellikle beş yılda bir düzenleniyor. Kim Jong Un 2016'da kongreleri yeniden canlandırdı ve daha sık yapmaya başladı.
Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, bu hafta başlarında Kongre'yi, silahların ve füzelerin olacağı bir geçit töreni ile taçlandırmak istediklerini söylemişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçit töreni sırasında kalabalığı selamlarken görülüyor.
Sekizinci Kongrenin ana odak noktası Kuzey Kore'nin vahim ekonomik durumuydu. Covid-19 salgını, yaptırımlar ve doğal afetler, Kim'in uzun süredir ifade ettiği tüm Kuzey Korelilerin yaşam standartlarını iyileştirme hedefini altüst etti.
Ancak bu korkunç görünüm, sınırlı kaynakları ne olursa olsun, Pyongyang'ın silah geliştirme konusundaki iddialı ve pahalı planlarını etkilemedi.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın kıdemli üyesi ve bir uzman olan Ankit Panda, "Kim, dünyaya Kuzey Kore'nin geçen yılki ekonomik zorluklarına rağmen, nükleer güçleri sürdürme ve geleneksel silahları modernleştirme odağının değişmediğini göstermeye devam ediyor" dedi. Kuzey Kore'nin nükleer programında.
Panda, SLBM'nin "Kuzey Kore'nin büyük katı yakıt tabanlı balistik füzelerle büyüyen karmaşıklığının kanıtı" olduğunu söyledi, ancak Kim'in bunları neden kendi halkına göstermek istediğini göz önünde bulundurmanın da önemli olduğunu belirtti.