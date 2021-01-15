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Son Dakika: ’dan yeni proje: Büyük dönüş başlıyor…

’ın işgalci kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferi masada da pekiştirmesinin ardından, bölgeyi iyice kalkındıracak projeler birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı , yeni havalimanının temelini attı.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 15:26 ABONE OL
Son Dakika: Azerbaycan’dan yeni proje: Büyük dönüş başlıyor…

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli-Şuşa karayolu ve Fuzuli havalimanının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Aliyev, havalimanının uluslararası olacağını ve yapımının yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"KARABAĞ'I YENİDEN KURACAĞIZ"

Fuzuli ile Şuşa'nın birbirine yakın mesafede bulunduğunu belirten Aliyev, buraya havalimanı yapmalarının başlıca amacının yurt dışından gelecek misafirlerin Şuşa'ya daha rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde ikinci uluslararası havalimanını da ya Kelbecer ya da Laçın'da inşa edeceklerini bildiren Aliyev, "Büyük dönüş başlıyor. Çalışmalara start verildi. Düşmanı kısa sürede kovduğumuz gibi ata yurdumuz olan Karabağ'ı da kısa sürede yeniden kuracağımıza eminim." dedi.

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Son Dakika: Azerbaycan’dan yeni proje: Büyük dönüş başlıyor…
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