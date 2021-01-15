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Son dakika: Biden'ın yemin töreni öncesi 'dan şoke eden açıklama!

Başkanı seçilen 'ın yemin töreni öncesi şok son dakika haberi! Direktörü , seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in yemin töreni öncesinde çok sayıda tehdit tespit ettiklerini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 18:56 Son Güncelleme: 15.1.2021 19:06 ABONE OL
Son dakika: Biden'ın yemin töreni öncesi FBI'dan şoke eden açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika bilgileri ülkede yüksek tansiyonun sürdüğünü kanıtlar nitelikte.

FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, "Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak'ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor" ifadesini kullandı.

Özellikle bu eylemler sırasında olası şiddet olaylarının meydana gelmesiyle ilgili endişelerin olduğunu dile getiren FBI Direktörü, silahlı protesto çağrıları ve potansiyel tehditler dahil gelen tüm "ihbarları" yakından takip ettiklerini kaydetti.

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Son dakika: Biden'ın yemin töreni öncesi FBI'dan şoke eden açıklama!
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