Son Dakika: SİHA'lara bir övgü daha! 'Öğreneceğimiz çok şey var'

Batılı güçler birer birer, yüzünü Türkiye'nin İHA ve SİHA sistemlerine çeviriyor.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgalinde Türk SİHA'larının da büyük yardımıyla elde ettiği zafer, uluslararası savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN TASARIM HARİKALARI

Yerli ve milli üretim Bayraktar TB2'lerin Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarı, Türk drone teknolojisinin ulaştığı üst düzey ilerlemeyi de gözler önüne serdi. Türk İHA ve SİHA'larının sahalarda kaydettiği başarı oranı, her analizde incelenirken, İnsansız Hava Araçları tasarım harikası olarak nitelendirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Washington Times'ta yayınlanan övgü dolu yazıdan sonra bir diğer analiz de İngiltere'nin önemli savunma sanayi sitesinden geldi. UK Defence Journal'da yayınlanan makalede,Türk drone teknolojisinin başarılarından bahsetti.