Trump ailesi bunu da yaptı! 'Tuvaletimi kullanma'

Donald Trump'ın görev süresi boyunca, yanından ayırmamasıyla en çok konuşulan isimlerinden biri olan kızı Ivanka Trump ve eşi, Trump'ın damadı ve aynı zamanda kıdemli danışmanı olan Jared Kushner, yine kendilerinden söz ettirmeyi başardı.
7 TUVALETTEN BİRİ BİLE TAHSİS EDİLMEDİ
ABD'li gazete Washington Post'un yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz 4 yıl boyunca devletin imkanlarını kişisel harcamalarında kullanan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Washington'daki evlerini korumakla görevli personele yıllardır zor zamanlar yaşattığı ortaya çıktı.
Devletin, çiftin güvenliğini sağlamak için görevlendirdiği Gizli Servis görevlileri yıllardır, ikilinin lüks bir muhitte bulunan en az 7 banyolu geniş evinin içindeki tek bir tuvaleti bile kullanamıyor. Post'un haberine göre Gizli Servis görevlilerine, ev sınırları içindeki herhangi bir noktada bir mola alanı dahi verilmezken, görevliler aynı muhitte bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evine yönlendiriliyordu.
EKSTRA 100 BİN DOLAR MASRAF
İhtiyaç molası için herhangi bir alanları bulunmayan ajanlar için devlet bütçesinden yapılan ekstra harcamaların 100 bin doları bulduğu bildirildi. Ajanların tuvaletini kullanmaları için, lüks semtte ev tutulduğunun belirtildiği raporda, evin kirasının aylık 3 bin dolar olduğu bilgisi de yer alıyor.
Post'un "Gizli Servis görevlileri nihayet kendi tuvaletlerine kavuştu" diye duyurduğu raporda, ekstra tuvalet harcamasının halkın vergilerine yansıtıldığı da bildirildi.