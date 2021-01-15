Trump ailesi bunu da yaptı! 'Tuvaletimi kullanma'

Donald Trump'ın görev süresi boyunca, yanından ayırmamasıyla en çok konuşulan isimlerinden biri olan kızı Ivanka Trump ve eşi, Trump'ın damadı ve aynı zamanda kıdemli danışmanı olan Jared Kushner, yine kendilerinden söz ettirmeyi başardı.

7 TUVALETTEN BİRİ BİLE TAHSİS EDİLMEDİ

ABD'li gazete Washington Post'un yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz 4 yıl boyunca devletin imkanlarını kişisel harcamalarında kullanan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Washington'daki evlerini korumakla görevli personele yıllardır zor zamanlar yaşattığı ortaya çıktı.

Devletin, çiftin güvenliğini sağlamak için görevlendirdiği Gizli Servis görevlileri yıllardır, ikilinin lüks bir muhitte bulunan en az 7 banyolu geniş evinin içindeki tek bir tuvaleti bile kullanamıyor. Post'un haberine göre Gizli Servis görevlilerine, ev sınırları içindeki herhangi bir noktada bir mola alanı dahi verilmezken, görevliler aynı muhitte bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evine yönlendiriliyordu.