Trump’tan flaş İsrail talimatı! ABD basını duyurdu

ABD'nin bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirme çabalarını da güçlendireceği vurgulanan adımla Suriye, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde operasyonlar yürüten CENTCOM'un üzerindeki yükün daha da artacağı bilgisi de haberde yer aldı.

Haberde, atılacak adımın gelecekte ortaya çıkarabileceği sorunlara da yer verildi. Bunlardan ilkinin Arap ülkeleriyle İsrail ilişkileri normalleşmezse geleceği belirtilerek, "Bu durumda ABD ordusu, müttefiklerinin niyetinden şüphe duyarak çalışacağı bir duruma düşebilir." değerlendirmesi yapıldı.