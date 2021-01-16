NATO’daki Türk-Yunan görüşmeleri yeniden başlıyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargâhı'nda yapılan teknik görüşmeler yeniden başlayacak. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor. Askeri heyetler arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmıştı. NATO Karargâhı'ndaki toplantılarda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.