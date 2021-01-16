NAVTEX kararı rahatsız etti! 'Bizimle dalga geçiyorlar'

Yunanistan'ın Türkiye rahatsızlığı devam ediyor. Ülkenin Türkiye ile Akdeniz ve Ege'de üstünlük yarışına girmesi için kışkırtıcı haberler yapan Yunan basınından yeni bir haber daha geldi.
NAVTEX RAHATSIZ ETTİ
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yapacağı atış ve askeri eğitimler için toplam 9 yeni NAVTEX kararı yayınlamasından rahatsız olan Yunan basını, bu gelişmeleri gündeme taşıdı.
"ANKARA BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"
Ege Denizi adalar bölgesinde 19 Ocak'ta başlayacak ve 16 Ocak - 14 Haziran ila 16 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra edilecek atış eğitimi gündeme taşıyan Pentapostagma, Türkiye'nin bu kararını rahatsız edici buldu.
Yeni ilanları "Ege'de NAVTEX yağmuru" başlığyla duyuran Pentapostagma, Türkiye'nin bölgede provokatif davrandığını iddia ederek "Ankara bizimle dalga geçiyor" yorumunda bulundu.