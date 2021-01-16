NAVTEX kararı rahatsız etti! 'Bizimle dalga geçiyorlar'

Yunanistan'ın Türkiye rahatsızlığı devam ediyor. Ülkenin Türkiye ile Akdeniz ve Ege'de üstünlük yarışına girmesi için kışkırtıcı haberler yapan Yunan basınından yeni bir haber daha geldi.

NAVTEX RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yapacağı atış ve askeri eğitimler için toplam 9 yeni NAVTEX kararı yayınlamasından rahatsız olan Yunan basını, bu gelişmeleri gündeme taşıdı.