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NAVTEX kararı rahatsız etti! 'Bizimle dalga geçiyorlar'

ve ’ndeki meşru haklarından, ’ın tüm tehdit ve kışkırtma çabalarına rağmen vazgeçmeyen , Adalar bölgesi için üç yeni NAVTEX yayınlamıştı. Alınan yeni karar sonrasında Türkiye’nin atış eğitimleri gerçekleştireceğini duyurması, basınını rahatsız etti. Yunan Pentapostagma yeni kararı, “ bizimle dalga geçiyor” manşetiyle verdi.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 16.1.2021 11:18 ABONE OL
NAVTEX kararı rahatsız etti! 'Bizimle dalga geçiyorlar'

Yunanistan'ın Türkiye rahatsızlığı devam ediyor. Ülkenin Türkiye ile Akdeniz ve Ege'de üstünlük yarışına girmesi için kışkırtıcı haberler yapan Yunan basınından yeni bir haber daha geldi.

NAVTEX RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yapacağı atış ve askeri eğitimler için toplam 9 yeni NAVTEX kararı yayınlamasından rahatsız olan Yunan basını, bu gelişmeleri gündeme taşıdı.

"ANKARA BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

Ege Denizi adalar bölgesinde 19 Ocak'ta başlayacak ve 16 Ocak - 14 Haziran ila 16 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra edilecek atış eğitimi gündeme taşıyan Pentapostagma, Türkiye'nin bu kararını rahatsız edici buldu.

Yeni ilanları "Ege'de NAVTEX yağmuru" başlığyla duyuran Pentapostagma, Türkiye'nin bölgede provokatif davrandığını iddia ederek "Ankara bizimle dalga geçiyor" yorumunda bulundu.

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NAVTEX kararı rahatsız etti! 'Bizimle dalga geçiyorlar'
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