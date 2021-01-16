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Son Dakika: ’dan yoğun talep! Geçici olarak azaltılacak…

ve tarafından geliştirilen ve yoğun talep alan aşısı, dünya genelinde başta ülkeleri olmak üzere ve gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı. Avrupa ülkelerinin yoğun talebiyle karşıladığı Pfizer/BioNTech aşısının tedarik süreci, yeni üretim politikası kapsamında yavaşlayacak.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 12:41 ABONE OL
Son Dakika: Avrupa’dan yoğun talep! Geçici olarak azaltılacak…

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısı üretimini arttırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.

SÜREÇ SONUNDA ÜRETİM ARTACAK

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.

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Son Dakika: Avrupa’dan yoğun talep! Geçici olarak azaltılacak…
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