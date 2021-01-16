Son Dakika: İngiltere’de tartışılan uygulama! Yüzlerce aşı...

İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından kaydedilen vaka sayılarındaki ve can kayıplarındaki artış, sağlık sistemini zor durumda bıraktı. Önümüzdeki günlerde hastanelerde ciddi artışın beklendiği ülkede kaos tedirginliği arttı.

İKİNCİ DOZDA KULLANILMADI, İMHA EDİLDİ

Pfizer ve BioNTech'in, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu süreçte Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirmesinin ardından aşılama uygulamasında da sıkıntı yaşamaya başlayan ülkede, şimdi de aşı ziyanı haberi gündeme geldi.

Yaklaşık 4.5 milyon hastanın tedavi olmayı bekledi ülkede, Ulusal Sağlık Sistemi yöneticilerinin hastanelerde görev yapan pratisyen hekimlere verdiği emre göre, sağlık merkezlerinin ellerinde kalan aşılar, ikinci doz uygulamalarda kullanılmak yerine imha ediliyor.