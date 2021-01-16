Son Dakika: Kraliyet aileleri tamamlandı: Zamanlama tepki çekti!

AŞI UYGULAMASI TEŞVİK EDİLİYOR

İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf aşının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı aşılama şu anda ülkemiz genelinde yapılıyor. Bu zor dönemi birlikte ve bir an önce atlatabilmemiz için önümüzdeki aylarda aşı olma fırsatı olan herkesin aşı olmayı tercih etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki kraliyet ailelerinden 5 Ocak tarihinde ilk koronavirüs aşısı olan kişisi Danimarka Kraliçesi 2'inci Margrethe (80) oldu. Norveç Kralı 5'inci Harald (83) ve eşi Kraliçe Sonja (83) koronavirüs aşısını 14 Ocak'ta vuruldu. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) 10 Ocak'ta Windsor Sarayı'nda koronavirüs aşısı olmuştu.