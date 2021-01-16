Son Dakika: Kraliyet aileleri tamamlandı: Zamanlama tepki çekti!

İsveç Kralı Carl Gustaf (74) ve Kraliçe Silvia Gustaf (77), Avrupa'daki koronavirüs aşısı alan en son Avrupalı kraliyet ailesi olurken, aşı uygulamasının ikinci aşamadan önce gerçekleşmesi tepkilere de neden oldu.
KRALİYET AİLESİ ÜYELERİNE İLTİMAS GEÇİLDİ
İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf (74) ve Kraliçe Silvia Gustaf (77), koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu vuruldu. Kral Carl ve Kraliçe Silvia Avrupa'daki koronavirüs aşısı alan en son Avrupalı kraliyet ailesi oldu.
Stenhammar Şatosu'nda ilk doz koronavirüs aşısı olan Kral Carl ve Kraliçe Silvia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kral ve Kraliçe'nin ülkede ikinci aşama olan 70 yaş ve üzerine aşılama uygulaması başlamadan aşı vurulması eleştirilere de neden oldu. Ülkede ikinci aşama olarak bilinen 70 ve üzeri yaştaki aşı uygulamasına bugün başlanacağı ifade edildi.
AŞI UYGULAMASI TEŞVİK EDİLİYOR
İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf aşının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı aşılama şu anda ülkemiz genelinde yapılıyor. Bu zor dönemi birlikte ve bir an önce atlatabilmemiz için önümüzdeki aylarda aşı olma fırsatı olan herkesin aşı olmayı tercih etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa'daki kraliyet ailelerinden 5 Ocak tarihinde ilk koronavirüs aşısı olan kişisi Danimarka Kraliçesi 2'inci Margrethe (80) oldu. Norveç Kralı 5'inci Harald (83) ve eşi Kraliçe Sonja (83) koronavirüs aşısını 14 Ocak'ta vuruldu. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) 10 Ocak'ta Windsor Sarayı'nda koronavirüs aşısı olmuştu.