Son Dakika: Uzmanlar uyardı! Daha kötü günler gelecek…

Koronavirüs salgınının pençesinden kurtulamayan ABD, şimdi de ülke genelinde hızla yayılan mutasyona uğramış üç ayrı virüsle mücadele ediyor.

Aralarında "A20C-US" adı verilen ve Mayıs ayında Teksas ayında ortaya çıktığı tespit edilen korkutucu mutasyonun hızla yayılmasıyla alarma geçen ABD'li yetkililer, şimdi de İngiltere merkezli mutasyona karşı uyardı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), İngiltere'den çıkarak dünyaya yayılmaya başlayan "B.1.1.7" mutasyonunun, ülkede pandemiye karşı yürütülen savaşı kötü bir biçimde etkileyeceğini açıkladı.

Dünya genelinde başlatılan aşı uygulamalarına rağmen B.1.1.7 mutasyonunun kontrol edilmesinin çok daha zor olacağını belirten CDC yetkilileri, bu türün SARS-CoV-2 varyantlarından çok daha ölümcül ve önlenemez olduğunu söyledi.