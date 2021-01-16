Son Dakika: Uzmanlar uyardı! Daha kötü günler gelecek…

Koronavirüs salgınının pençesinden kurtulamayan ABD, şimdi de ülke genelinde hızla yayılan mutasyona uğramış üç ayrı virüsle mücadele ediyor.
Aralarında "A20C-US" adı verilen ve Mayıs ayında Teksas ayında ortaya çıktığı tespit edilen korkutucu mutasyonun hızla yayılmasıyla alarma geçen ABD'li yetkililer, şimdi de İngiltere merkezli mutasyona karşı uyardı.
DAHA ÖLÜMCÜL
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), İngiltere'den çıkarak dünyaya yayılmaya başlayan "B.1.1.7" mutasyonunun, ülkede pandemiye karşı yürütülen savaşı kötü bir biçimde etkileyeceğini açıkladı.
Dünya genelinde başlatılan aşı uygulamalarına rağmen B.1.1.7 mutasyonunun kontrol edilmesinin çok daha zor olacağını belirten CDC yetkilileri, bu türün SARS-CoV-2 varyantlarından çok daha ölümcül ve önlenemez olduğunu söyledi.
ÖNLEMLERİ İKİYE KATLAYIN UYARISI
ABD genelindeki tüm önlemlerin en az iki katına çıkarılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, yürütülen aşılama çalışmalarının dahi yeterli olmayacağını belirtti. Yeni tip salgının, tüm önlem politikasını tersine çevirebileceğini söyleyen uzmanlar, ülkedeki sağlık sisteminin yeni bir dalgaya karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.
MARTTA ZİRVE YAPACAK
Yeni tip mutasyonun ABD'de şimdiden başka ülkelere kıyasla çok daha fazla sayıda kişiyi öldürdüğünün belirtildiği açıklamada, hızla artan bulaşma sayılarının mutasyonları da hızlandırdığına yer verildi. Yeni virüsün kötü etkilerinin 2021 Mart itibarıyla zirve yapacağının belirtilirken, rekor ölüm oranlarının da ülkeyi vurabileceğine ilişkin uyarıda bulunuldu.
CDC yetkilileri ayrıca, ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve şimdi B.1.351 olarak adlandırılan bir başka mutasyon türüne karşı da, aşılama ile gelişecek bağışıklığa direnebileceği nedeniyle alarmda olunması gerektiğini söyledi.Son dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 398 bin 185’e yükseldi