SON DAKİKA: WhatsApp geri adım attı! WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, ertelendi mi?

WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son dakika... WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu gizlilik sözleşmesi kararı kamuoyunda geniş tepki çekmiş ve uygulamaya karşı boykot uygulanmıştı. Öyle ki, milyonlarca kullanıcı, BİP ve Telegram başta olmak üzere birçok alternatif uygulamaya yönelmişti. WhatsApp sözleşmesi ile ilgili kurum tarafından yeni bir son dakika açıklaması geldi. WhatsApp sözleşmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, gizlilik sözleşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
WhatsApp, resmi internet sitesi üzerinde bulunan blog kanalından ve sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddelerinin uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı merak konusu olan 'WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, ertelendi mi?' sorusu da cevap buldu. Peki, WhatsApp sözleşmesi maddeleri ne zamana ertelendi?
İşte, WhatsApp sözleşmesi ile ilgili yapılan o açıklama;
WHATSAPP'TAN GERİ ADIM AÇIKLAMASI
WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.
DEĞİŞİKLİK KARARI DEVAM EDİYOR
Şirket açıklamasında "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için" 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp'ın güncelleme kararı tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyordu.
BOYKOT KARARI ALINMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'de kullanıcılar Whatsapp'ın bu kararını protesto ederek boykot kararı almıştı.
İŞTE O AÇIKLAMA!
"Yeni güncellemeler, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımıza ilişkin daha fazla şeffaflık sağlıyor.
Bugün herkes WhatsApp'ta alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insan bunu tercih edecek. Bu nedenle insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma kabiliyetimizi artırmıyor.
İnsanlardan şartları incelemeleri ve kabul etmelerinin talep edileceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işlediğine ilişkin yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız.
KADEMELİ GEÇİŞ SAĞLANACAK
Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, insanların yeni politikayı sindire sindire gözden geçirebilmeleri için kademeli geçiş sağlayacağız.
İnsanların paylaşımlı konumlarını ve rehberlerini Facebook'la paylaşmıyoruz
WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesini sağladı ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese, gerçeklerin yayılmasına ve söylentilerin durmasına yardımcı olan başka pek çok kişiye teşekkür ederiz."
SÖZLEŞME İPTALİ NASIL YAPILIR?
WhatsApp sözleşmesi iptali için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak hesabı silip, yeniden uygulamayı yüklemek sözleşme iptali için geçerli olabilir.
WhatsApp hesabınızı silmek için
WhatsApp'ı açın.
Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.
Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.
Hesabınızı sildiğiniz zaman
Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.
Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.
Hesabınızı silerseniz:
Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.
Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.
Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.
Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.
Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.
Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz silinir.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
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Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)