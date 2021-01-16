SON DAKİKA: WhatsApp geri adım attı! WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, ertelendi mi?

WhatsApp gizlilik sözleşmesinde son dakika... WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu gizlilik sözleşmesi kararı kamuoyunda geniş tepki çekmiş ve uygulamaya karşı boykot uygulanmıştı. Öyle ki, milyonlarca kullanıcı, BİP ve Telegram başta olmak üzere birçok alternatif uygulamaya yönelmişti. WhatsApp sözleşmesi ile ilgili kurum tarafından yeni bir son dakika açıklaması geldi. WhatsApp sözleşmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, gizlilik sözleşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

WhatsApp, resmi internet sitesi üzerinde bulunan blog kanalından ve sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddelerinin uygulanmasının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı merak konusu olan 'WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, ertelendi mi?' sorusu da cevap buldu. Peki, WhatsApp sözleşmesi maddeleri ne zamana ertelendi?

İşte, WhatsApp sözleşmesi ile ilgili yapılan o açıklama;