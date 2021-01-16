Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son sözleri 'Masumum' oldu... Trump yönetiminde 13. idam!

Son sözleri 'Masumum' oldu... Trump yönetiminde 13. !

'de yönetiminin cezası infazlarına geçen yıl temmuzda yeniden başlamasının ardından bu sabaha karşı 13. idam gerçekleştirildi. Böylece geçen yıl temmuz ayında yeniden federal idam cezası infazlarına geri dönen Trump yönetimi, yaklaşık 6 aylık süre içinde 13. idam cezası infazını uygulamış oldu.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 22:02 Son Güncelleme: 16.1.2021 22:04 ABONE OL
Son sözleri 'Masumum' oldu... Trump yönetiminde 13. idam!

Amerikan medyasına yansıyan habere göre, 48 yaşındaki Dustin Higgs, Indiana eyaletindeki federal cezaevinde zehirli iğne kullanılarak cumartesi sabaha karşı yerel saatle 01.23'te idam edildi.

1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının öldürülmesi olayında azmettirici olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Higgs, idamından önceki son sözlerinde "masum olduğunu" savundu.

Böylece geçen yıl temmuz ayında yeniden federal idam cezası infazlarına geri dönen Trump yönetimi, yaklaşık 6 aylık süre içinde 13. idam cezası infazını uygulamış oldu.

Dustin Higgs'in kız kardeşi Alexa Cave

13 Ocak'ta da 52 yaşındaki Lisa Montgomery adlı kadın aynı yöntemle idam edilmiş ve 68 yıldan sonra ilk kez federal bir kadın mahkum hakkındaki idam kararı infaz edilmişti.

ABD, 2003 yılında, idam cezası alan federal mahkumların infazını askıya almıştı.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, federal mahkumların idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son sözleri 'Masumum' oldu... Trump yönetiminde 13. idam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA