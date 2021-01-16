WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesini iptal edebilir mi? Ertelemeden sonra neler bekleniyor?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden WhatsApp, yenilediği kullanıcı sözleşmesi ve verilerin paylaşımı hakkında bir açıklama daha yaptı. Normalde WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecekti. Fakat şirket 3 aylık bir erteleme yaptı ve yeni sözleşmenin "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek" amacıyla 15 Mayıs'ta aktif hale geleceğini duyurdu.

WhatsApp açıklamasında, "Birçok kişiden, kısa süre önce yaptığımız güncellemeyle ilgili tam anlaşılmayan noktalar olduğuna dair bildirimler aldık. Çok fazla yanlış bilginin yayılması, kullanıcılarımızın endişelenmelerine yol açtı. Bu nedenle, prensiplerimizi ve gerçekleri herkesin anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.