WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesini iptal edebilir mi? Ertelemeden sonra neler bekleniyor?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden WhatsApp, yenilediği kullanıcı sözleşmesi ve verilerin paylaşımı hakkında bir açıklama daha yaptı. Normalde WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecekti. Fakat şirket 3 aylık bir erteleme yaptı ve yeni sözleşmenin "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek" amacıyla 15 Mayıs'ta aktif hale geleceğini duyurdu.
WhatsApp açıklamasında, "Birçok kişiden, kısa süre önce yaptığımız güncellemeyle ilgili tam anlaşılmayan noktalar olduğuna dair bildirimler aldık. Çok fazla yanlış bilginin yayılması, kullanıcılarımızın endişelenmelerine yol açtı. Bu nedenle, prensiplerimizi ve gerçekleri herkesin anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.
Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaştığınız her şey, onlarla aranızda kalır. Bu, kişisel sohbetlerinizi her zaman uçtan uca şifrelemeyle koruyacağımız anlamına geliyor. Böylece kişisel mesajlarınızı WhatsApp da Facebook da göremez. Bu amaç doğrultusunda, kullanıcıların mesaj gönderdiği veya aradığı kişilerin kaydını tutmuyoruz. Ayrıca, paylaştığınız konum bilgilerini göremiyor ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmıyoruz.
Kullanıcılardan belirli bir tarihe kadar koşulları inceleyip kabul etmelerini istemiştik. Bu isteğimizi ileri bir tarihe alıyoruz. 8 Şubat'ta kimsenin hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işlediğiyle ilgili yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için çok daha ciddi adımlar atacağız. 15 Mayıs'ta işletmelerle ilgili yeni seçenekler kullanıma sunulmadan önce, kullanıcılarımıza aşamalı olarak ulaşacağız. Böylelikle, kullanıcılarımız gizlilik ilkelerimizi kendilerine uygun bir zamanda inceleyebilecekler" diyor.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİNDE YENİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ TAMAMEN İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? WHATSAPP KARARINDAN VAZGEÇEBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere Facebook'un ismi Cambridge Analytica skandalı ile gündeme düşmüş ve ortalık karışmıştı. Cambridge Analytica'nın 2014 yılından itibaren yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini topladığı ortaya çıkmıştı. Bu skandalla birlikte birçok ülkede kişisel verilerle ilgili daha sert tedbirler alınmıştı.
Uzmanlar, Facebook'un Cambridge Analytica skandalı ve başka olaylarla zayıf gizlilik geçmişine sahip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte WhatsApp'ın da gözünü uluslararası kullanıcı tabanından para kazanmaya çevirdiğini söylüyor. Bu durumun WhatsApp'a olan güveni zayıflattığını da sözlerine ekliyorlar.
Bazı eleştirmenlere ve uzmanlara göre WhatsApp ve Facebook'a olan güvenin sarsılması, kullanıcıların dünya çapında tepki göstermesi önümüzdeki haftalarda WhatsApp'ın kararında değişikliklere neden olabilir. Bir uzman yaptığı açıklamada, "WhatsApp'ta verilerin paylaşılmamasına yönelik bir seçenek daha önce kullanıcılara sunuldu. WhatsApp yeni gizlilik politikası kararını tamamen geri çekmese de, insanlara olan yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve güveni yeniden kazanmak için daha önce yaptığı gibi kullanıcılara verilerin paylaşılıp, paylaşılmamasını içeren bir seçenek sunabilir" dedi.
Bununla birlikte WhatsApp, The Verge sitesine, yeni kullanıcı sözleşmesinin yürürlüğe girdiğinde değişmeyeceğini söyledi.
Şimdilik WhatsApp'ın gizlilik politikasıyla ilgili gelişmeler bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda belki değişiklikler olabilir. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.