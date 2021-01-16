Yunan’dan skandal itiraf! Rum lider para karşılığı sattı!

Yunan cephesinden gelen skandal haberler gündemi sarstı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimeri'nin Kıbrıs Rum Kesimi baskısının ortaya çıkardığı yolsuzluk itirafı, Rum lider Nikos Anastasiadis'in başını derde soktu.

AB PASAPORTUNU 300 MİLYONA SATTI

Kathimerini Kyprimo'nun yayın yönetmeni Andreas Paraskos'un ortaya çıkardığı skandala göre, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, yabancılara para karşılığı AB pasaportu sattı. Paraskos'un aktardığı duyumlara göre Anastasiadis, bir eğlence sırasında aynı masada oturduğu dönemin Yunanistan Başbakanı olan Alexis Çipras'a, yatırımcı yabancılara "altın pasaport" sattığını itiraf etti.

"SEYŞELLER'E GÖNDERDİM"

"Yatırımcılara sattığım altın pasaportlardan 300 milyon euro geldi, hepsini uçakla Seyşeller'e gönderdim." sözlerini kullandığı söylenen Anastasiadis'in, elde ettiği haksız kazancı sürdürmek istediği için Türkiye'yle Rum Kesimi konusunda anlaşmaya varmak istemediği belirtildi.

GAZETECİ İSTİFAYA ZORLANDI

Rum basınında çıkan skandal haberin ardından haberinin arkasında olduğunu vurgulayan Paraskos ise istifa etti. Haberinin doğruluğundan emin olduğunu söyleyen ve özür dilemeyi reddeden Paraskos, yazdığı istifa mektubunda Rum liderin kendisini istifaya zorladığını söyledi. Paraskos'un istifasının ardından bir açıklama yayınlayan Kathimerini yönetimi, haberin "duyum"a dayanmasının hukuka uygun olmadığını savundu. Yayın yönetmeninin istifaya zorlandığı iddialarını da reddeden gazete yönetimi, Paraskos'un istifa imzasını kendi rızasıyla verdiğini söyledi.