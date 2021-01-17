20 Ocak öncesi ABD'den şoke eden görüntüler! Washington sokakları kışlaya döndü

ABD'nin başkenti Washington, 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan yemin töreni öncesinde teyakkuza geçti. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde; binlerce ulusal muhafız, federal soruşturma görevlisi ve polis sokağa indi. Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. ABD'nin başkenti Washington, başkan seçilen Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken adeta kışlaya döndü.