20 Ocak öncesi ABD'den şoke eden görüntüler! Washington sokakları kışlaya döndü

ABD'nin başkenti Washington, 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan yemin töreni öncesinde teyakkuza geçti. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde; binlerce ulusal muhafız, federal soruşturma görevlisi ve polis sokağa indi. Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. ABD'nin başkenti Washington, başkan seçilen Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken adeta kışlaya döndü.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine günler kalmışken başkent Washington DC'deki güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Polis, başkent merkezinde Kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte akreditasyonla güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.
Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Beeler adlı adamın üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Beeler'ın yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi.
BEYAZ SARAY VE KONGRE'YE ÇIKAN TÜM YOLLAR KAPATILDI
Washington'da yemin töreni yaklaştıkça tedbirler kademeli olarak devreye sokuluyor. Önce Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. Ardından kritik noktalar bariyerlerle çevrildi.
Bazı binalara giriş çıkış yasaklandı. Beyaz Saray ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin bulunduğu Eisenhower binası da girişlere kapatıldı.
METRO İSTASYONLARI KAPALI KALACAK
Polis kentin giriş-çıkış noktalarına barikatlar kurdu. Kentteki 13 metro istasyonu Biden'ın yemin edeceği 20 ocak tarihinden bir gün sonrasına kadar kapalı kalacak.
Mağaza sahipleri ise daha önce başvurdukları tahta plakalı önlemi tekrar uyguladı. Olası bir eyleme karşı mağaza vitrinleri kapatıldı.
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