620 milyon $ buhar oldu

Yaklaşık 12 yıldır kullanımda olan sanal paraların değerlerinin son zamanlarda katlanmasıyla birlikte ortaya ilginç detaylar ve trajediler çıkmaya başladı. Galler'de yaşayan 35 yaşındaki James Howells isimli bilgi işlemcinin bir anlık hatası 300 milyon dolarına neden olabilir. Howells, şu anda değeri 300 milyon doların üzerinde Bitcoin içeren sabit diski 2013 yılında yanlışlıkla çöpe attı. Bitcoin'lerinin bu denli değer kazanmasının ardından Howells, diski bulmasına yardımcı olmaları için belediye konseyine bir teklifte bulundu. Buna göre diskin bulunması halinde Kovid-19 fonuna 71 milyon dolar bağışlayacağını kaydetti. Howells'in, diskinin bulunma umudunu taşımasının nedeni ise yaşadığı Newport kentindeki belediyenin 2013 yılında merkezi çöp kutuları dolduğu zaman bu kutulara bir seri numarası atıp, bunları depolama alanına götürüp gömmesi.Rusya Siber ve Bilişim Suçları Araştırma Komitesi "Rusya'da kiralık katillere ödemeler kripto para ile yapılmaya başlandı" açıklamasını yaptı. Kripto para ile ödemelerin takibinin çok zor olduğu belirtilen açıklamada, suçlulara ödemelerin onlarca farklı dijital cüzdan aracılığıyla yapıldığı aktarıldı.ABD'de yaşayan programcı Stefan Thomas, içerisinde 320 milyon dolar değerindeki Bitcoin bulunan diskinin şifresini unuttu. Thomas'ın yaptığı 8 başarısız denemenin ardından doğru şifre için sadece iki hakkı kaldı.