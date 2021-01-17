ABD'de askeri araç çalındı: FBI sosyal medyadan yardım istedi

ABD'nin California eyaletinde ordu tarafından yaygın olarak kullanılan ve "humvee" olarak da bilinen "Hummer" marka bir askeri arazi aracı çalındı. FBI sözcüsü Laura Eimiller, 120.000 dolarlık askeri aracın Cumartesi günü Ulusal Muhafız Cephanesi'nden sabah saat 8:15 civarında çalındığını açıkladı.
TWITTER'DAN YARDIM İSTEDİLER
FBI twitter hesabından aracın fotoğraflarını ve plakasını paylaşarak 120 bin dolar değerindeki aracın bulunmasına yardımcı olanlara 10 bin dolarlık para ödülü vaat etti.
FEDERAL SUÇ
Eimiller, hırsızlığın federal hapishanede 10 yıl ceza gerektirdiğini söyledi.
ABD Kongre'sinin 2 haftadan kısa bir süre önce aşırı sağcılar tarafından basılması ve olası saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından askeri bir aracın çalınması özellikle sosyal medyada ses getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.