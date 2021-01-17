ABD'de askeri araç çalındı: FBI sosyal medyadan yardım istedi

ABD'nin California eyaletinde ordu tarafından yaygın olarak kullanılan ve "humvee" olarak da bilinen "Hummer" marka bir askeri arazi aracı çalındı. FBI sözcüsü Laura Eimiller, 120.000 dolarlık askeri aracın Cumartesi günü Ulusal Muhafız Cephanesi'nden sabah saat 8:15 civarında çalındığını açıkladı.