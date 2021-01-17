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ABD'de 'ın yemin töreni öncesi tetikte! 50 eyalete uyarı: OHAL ilan edenler var

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi güvenlik tedbirleri had safhaya çıkarıldı. 'ın yemin edip göreve başlayacağı tarih öncesinde 50 eyalette olası silahlı protestolara karşı güvenlik güçlerinin tetikte olmaları uyarısı yapılırken Maryland, New Mexico ve Utah valilerinin tümü OHAL ilan etti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 16:27 ABONE OL
ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi tetikte! 50 eyalete uyarı: OHAL ilan edenler var

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, başkanlık yemini edip göreve başlama töreni yaklaştıkça, ülke çapında güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı açıklandı. Ulusal Muhafız birlikleri, geçen hafta meydana gelen ölümcül isyanların tekrarlanmasını engellemek için toplu halde başkent Washington DC'ye gönderildi.

NATIONAL MALL KAPATILDI

6 Ocak'ta ayaklanmaların yaşandığı Temsilciler Meclisi'nden birkaç kilometre ötede pek çok cadde, beton bariyerler ve metal çitlerle kapatıldı. Genelde başkanlık devri töreni için binlerce kişinin geldiği National Mall, başkanı korumakla görevli ajans Gizli Servis'in talebi üzerine kapatıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN EYALETLER

Maryland, New Mexico ve Utah valilerinin tümü, yasama organlarındaki olası protestolar öncesinde olağanüstü hal ilan etti. Kaliforniya, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington ve Wisconsin, Ulusal Muhafızlarını harekete geçirenler arasında yer aldı ve Teksas eyalet başkentini dünden itibaren tören gününe kadar kapatacak.

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ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi tetikte! 50 eyalete uyarı: OHAL ilan edenler var
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