ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi tetikte! 50 eyalete uyarı: OHAL ilan edenler var

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN EYALETLER

Maryland, New Mexico ve Utah valilerinin tümü, yasama organlarındaki olası protestolar öncesinde olağanüstü hal ilan etti. Kaliforniya, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington ve Wisconsin, Ulusal Muhafızlarını harekete geçirenler arasında yer aldı ve Teksas eyalet başkentini dünden itibaren tören gününe kadar kapatacak.

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