İsrail televizyonundan çarpıcı Biden iddiası! Ekibi İran ile görüşüyor

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden'ın ekibinden bazı yetkililerin, Washington'un 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi için İran ile müzakerelere başladığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haber, herhangi bir kaynağa dayandırılmadı.

Haberde, müzakerelerin detayına ilişkin bilgi verilmezken, Biden'ın ekibinin görüşmelere ilişkin İsrail yönetimini bilgilendirdiği ifade edildi.

Ayrıca İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Biden'ın ekibiyle görüşmek için hafta içi Washington'a gittiği kaydedildi.

BİDEN EKİBİNDEN YALANLAMA

Biden'ın ekibinden bir yetkili, İran ile görüşülmediğini belirtti

Öte yandan, İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve adı açıklanmayan Biden'ın ekibinden bir yetkili, Kanal 12'nin haberini yalanladı. Yetkili, Biden'ın ekibinden hiç kimsenin İran ile görüşmediğini aktardı.

Tel Aviv yönetimi, Tahran ile yapılacak olası yeni nükleer anlaşmada, İran'ın balistik füze programı ve kendisine yakın gruplara verdiği desteğe sınırlandırılma getirilmesini istiyor.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda, göreve gelmesi halinde İran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya dönülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Biden yönetimiyle İran'ın nükleer programını görüşmek için bir ekip kurduğunu yazmıştı.