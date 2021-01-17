Uluslararası ajanslar son dakika koduyla duyurdu: Alexei Navalny gözaltına alındı!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan ülkesine dönerken kendisini Moskova'da havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, muhalif destekçileri Navalnıy'ı Moskova'ya dönüşünde karşılamak için Vnukovo Havaalanında toplandı.

Gündüz saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı havaalanına medya mensupları dahil bileti olmayan hiç kimse alınmadı.

Havaalanı binasına girmeyi başarabilen Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol, Aleksey Navalnıy'ın kardeşi ve bazı önde gelen muhalifler polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, bir süre sonra binaya giren Navalnıy taraftarlarına müdahale ederek, toplanan kalabalığın bir kısmını zorla binadan çıkardı. Polisin müdahalesine karşı koyanlar da gözaltına alındı.