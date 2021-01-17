SON DAKİKA HABERİ: Çin'den getirilen koronavirüs aşısına bir onay daha geldi! Talep patlaması yaşanıyor

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1050 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209 bin 296'ya, 61 bin 567 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 455 bin 59'a yükseldi. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 619 bin 619 vaka ve 49 bin 885 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.