Washington diken üstünde

ABD'DE olaylı geçen seçim sürecinin ardından başkan ilan edilen Joe Biden için 20 Ocak'ta başkent Washington DC'de düzenlenecek törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Çıkması muhtemel olaylara karşı başkent ve Kongre binası çevresinde 20 binden fazla Ulusal Muhafız görevlendirildi. Muhafızlar, Washington sokaklarında devriye gezmeye başlarken Kongre binasının etrafı çitlerle çevrildi. Zırhlı araçlar da belirli noktalara konuşlandırıldı. 5 kişinin öldüğü 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "kırmızı alarma" geçilen başkentte Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehrin güvenliği için Biden'ın yemin töreninden sonra bile güvenlik önlemlerinin devam edeceğini söyledi. Kent halkının "yeni normale" alışılması gerektiğini ifade eden Boswer, gerçek bir tehditle uğraştıklarının altını çizdi.