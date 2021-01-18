ABD diken üstünde 50 eyalet alarmda

ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongrede yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı. Kritik bir süreç olarak görülen devir teslim süreci hem ülkeye yönelik dış müdahaleler hem de ABD'nin dış operasyonları açısından kırılgan bir dönem olarak nitelendiriliyor.5 kişinin öldüğü Kongre olayları ile ilgili soruşturma devam ederken, Donald Trump'ı destekleyen bazı gruplar Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı alan ABD ordusu, Washington'a sevk ettiği Ulusal Muhafız sayısını 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Washington'da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Öte yandan Kongre baskınından 3 gün önce Kongre Polisi istihbarat biriminin "6 Ocak'ta Kongre hedef olabilir" uarısında bulunduğu ortaya çıktı.ABD'NIN mevcut başkanı Donald Trump'tan görevi devralacak seçilmiş başkan Joe Biden'ın öncelikli olarak ele alacağı dört madde belli oldu. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilecek Ron Klain, Biden'ın masasında 'koronavirüs salgını, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık' konuları olduğunu açıkladı.YAKLAŞIK 25 bin Ulusal Muhafız'ın görevlendirildiği Washington'da giriş-çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu. Başkentte sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin veriliyor. Perşembe gününe kadar da birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı kalacak. Ayrıca, kentteki işyeri sahipleri çarşamba günü yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alarak mağazaların ön cephelerini tahta plakalarla kapattı. Çok sayıda ABD'li taşıma şirketi ise Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği Washington'a seferleri askıya aldı.ABD'NIN yaşanan Kongre baskınında taraftarlarını kışkırttığı gerekçesiyle bazı sosyal medya hesapları askıya alınan Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram resmi hesapları yeniden kullanıma açıldı. Ancak, Twitter ve Youtube'un engeli hâlâ devam ediyor.WASHIGTON'DA Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan bir kişinin aracında arama yapıldı. Şüphelinin aracında dolu bir tabancanın yanı sıra 509 mermi bulundu. Şüphelinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak dahil birkaç suçtan tutuklandığı açıklandı.