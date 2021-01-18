ABD'de son dakika haberi: Biden'ın ilk işi ve ilk gideceği yer belli oldu

İLK ZİYARET İNGİLTERE'YE

Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan son dakika haberlerine göre, Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini İngiltere'ye yapacağı iddia edildi.

Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden'ın eylemlerinin "sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için" alınacağını savundu.