Almanya'dan İsrail'e "Yeni yerleşimlerin inşasını durdurun" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmesinden son derece endişe duyulduğu belirtilerek, bunun uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını ihlal ettiği vurgulandı.

Bunun, iki devletli çözümün uygulanabilirliğine de zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "Hükümet olarak Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması ve Doğu Kudüs'teki inşaat ihale sürecinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, iki devletli bir çözümün hem İsrail'in güvenliği hem de Filistinlilerin haklarının korunması açısından Orta Doğu'daki çatışmaya en iyi çözüm olmaya devam ettiği vurgulandı.

İSRAİL 780 YENİ KONUT İNŞASINA ONAY VERMİŞTİ

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" açıklamıştı.

YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.