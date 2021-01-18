Endonezya afetlerle boğuşuyor: Kaza, deprem, sel, volkan patlaması

Endonezya, 2021'e felaketlerle başladı. 9 Ocak'ta 62 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının düşmesiyle sarsılan ülkede 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 Ocak'ta yaşanan depremde ölü sayısı 56'ya yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 826 kişi yaralandı, bir hastane, birçok ev ve bina yerle bir oldu. Önceki gün Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda ise 5 kişi hayatını kaybetti. Kayıp bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği ve 12 evde ağır hasar oluştuğunu aktarıldı. Öte yandan Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü. Patlamalarda püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağ kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yaptı.