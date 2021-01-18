Financial Times'tan çarpıcı makale: Türkiye'nin "Afrika'ya dönüşü

"AFRİKA'YA DÖNÜŞ"

Ticaret, yardım ve hatta dizilerin, kıta üzerindeki Türk etkisini pekiştirmede etkili olduğu vurgulanan yazı dizisinin "Afrika'ya dönüş" başlığı altındaki bölümünde şunlar kaydedildi:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası yıllarda Türkiye, Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldi. Türk yöneticiler, Afrika yerine Avrupa'ya odaklanmayı tercih etti ancak son 15 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıta ile bağların canlanmasına öncülük etti. Türkiye, 2009 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 42'ye çıkardı. Erdoğan, 20'den fazla başkente seyahatler düzenleyerek (Afrika'yı) sık sık ziyaret ediyor."

BÜYÜK ALTYAPI ANLAŞMALARI

Erdoğan'ın geçen ekimde Türklerin ve Afrikalıların "kader ortağı" olduğunu söylediği anımsatılan yazıda, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmini ikiye katlayarak 50 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğu, bunun da AB ile Türkiye arasındaki mevcut ticaretin üçte birine denk geldiği belirtildi.

Ankara'nın, Senegal'de olimpiyat havuzu, Somali'de en büyük askeri tesisi ve Cibuti'de büyük bir cami gibi Afrika'daki büyük altyapı anlaşmalarına ve sözleşmelerine odaklanmasının, kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'da Libya'daki Birleşmiş Milletler destekli yönetime askeri destek sağladığına dikkat çekilen yazıda, "Bir yıl önce etkili bir Senegal sivil toplum kuruluşu tarafından yılın kişisi seçilen Erdoğan, Senegal'i ziyaret etti ve bu eski sömürge gücü Fransa'yı kızdırdı." ifadesine yer verildi.