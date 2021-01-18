İran sınırına çığ düştü: 4 kişi çığ altında kaldı

Van'ın Başkale İlçesi İran sınırına yakın ve Van merkeze yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta olan Esenyamaç mezrasına yakın İran sınırına öğle saatlerinde çığ düştü. Çığın düştüğü bölgede 9 kişi çığın altında kaldığı bildirilirken, çığ altında kalan 5 kişi kendi imkanıyla kurtulduğu öğrenildi. Yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı değerlendirilen 9 kişiden 4 kişinin ise çığ altında kaldığı belirtildi.

Çığın düştüğü bilgisini alan Van UMKE, 112 ve jandarma ekipleri arama kurtarma için yola çıktı. Van-Başkale karayolunda yoğun tipiden dolayı ekiplerin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Van valiliğinden yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası'nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarın yapıldığı belirtildi.

İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.