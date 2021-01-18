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'in 'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada

, abluka altındaki 'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:42 ABONE OL
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada | Video

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere iki roketle hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod kenti yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verdi. Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını ifade etti. İsrail'in saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde İsrail'e ait iki roketin Hamas'ın mevzilerine doğru hızla ilerlediği görüldü.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısı kamerada
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