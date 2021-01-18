Mısır'da tarihe ışık tutan keşif! 2 bin 500 yıllık lahit: Ölüm kitabı bulundu

Kazılar sırasında tapınağın yanında tuğladan yapılmış 3 adet depoya ulaşıldığını ifade eden Bakanlık, cenaze tapınağının 10 ila 12 metre altında, Milattan Önce 11. ve 16. yüzyıla ait 52 mezarın keşfedildiğini ve 50'den fazla lahite ulaşıldığını aktardı. Yapılan araştırmalar sonucunda lahitlerin, 2 bin 500 yıldan daha eskiye dayanan Mısır'ın Ptolemaios döneminde hüküm süren "Yeni Krallık" üst düzey yetkililerine ait olduğu kaydedildi.