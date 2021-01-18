Provokatör piskopos’a tepki yağdı

25 Ocak'taistikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olan Türkiye ile Yunanistan olumlu adımlar atarken Başpiskopos İeronimos' dan bu atmosferi baltalayan açıklamalar geldi. Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeleri tepkilere neden oldu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un ifadelerini kınayarak "Geçtiğimiz bu zorlu dönemde, İslam karşıtı söylemler yerine, daha barışçı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını umut ediyoruz" açıklamasında bulundu. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ise İeronomis'un düşüncelerinin tarihi gerçeklerden uzak olduğunu belirtti.Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği de İeronimos'un özür dilemesi gerektiği vurgularken Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram İeronimos'un bir din adamına yakışmayan bir davranış şekli ortaya koyduğunu belirtti Başpiskopos İeronimos, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı olduğunu" söylemişti.