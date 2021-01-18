Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rus muhalif Aleksey Navalnıy gözaltına alındı

Rus muhalif gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 18.1.2021 ABONE OL
Rus muhalif Aleksey Navalnıy gözaltına alındı
RUS muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan dönüşte Moskova'da havaalanında gözaltına alındı. Navalnıy'i Berlin'den taşıyan uçak, koşullar nedeniyle son anda Moskova'daki Vnukovo havaalanı yerine Şeremetyevo Havalimanı'na indi. Navalnıy pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Navalnıy'in, gözaltına alındığı bildirildi. Navalnıy için ilave tedbir kararı, mahkeme tarafından belirlenecek. Rus muhalif, karara kadar gözaltında tutulacak. Avrupa Birliği (AB), Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus muhalif Aleksey Navalnıy gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA