Rus muhalif Aleksey Navalnıy gözaltına alındı

RUS muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan dönüşte Moskova'da havaalanında gözaltına alındı. Navalnıy'i Berlin'den taşıyan uçak, koşullar nedeniyle son anda Moskova'daki Vnukovo havaalanı yerine Şeremetyevo Havalimanı'na indi. Navalnıy pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Navalnıy'in, gözaltına alındığı bildirildi. Navalnıy için ilave tedbir kararı, mahkeme tarafından belirlenecek. Rus muhalif, karara kadar gözaltında tutulacak. Avrupa Birliği (AB), Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.