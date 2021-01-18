Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de hareketli dakikalar! Kongre binası kapatıldı

Son dakika: 'de hareketli dakikalar! Kongre binası kapatıldı

Son dakika haberine göre; Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 18:46 Son Güncelleme: 18.1.2021 18:50 ABONE OL
Son dakika: ABD'de hareketli dakikalar! Kongre binası kapatıldı

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD'de hareketli dakikalar! Kongre binası kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA