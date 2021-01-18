Son dakika: ABD'de o görüntüler tepki çekmişti! Amerikan ordusunun imaj düzeltme çabası: Kongre'de sedye yığını

EMNİYET TEŞKİLATLARINDA İÇ SORUŞTURMA

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Pazar günü yayınlanan açıklamasında, başkent Washington'da ve Amerika'nın 50 eyaletinin başkentlerinde şiddet içerikli protestoların devam edebileceği uyarısı yapıldı.