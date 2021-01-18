Son dakika haberleri | Vuhan Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarından korkutan itiraf!

İĞNE GİBİ GEÇTİ

Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz medyası Dailymail'de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi. Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.

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