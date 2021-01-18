Washington ablukası isyan ettirdi! ‘Haftalardır iş yapamıyoruz…’

İŞLETMELER İSYAN ETTİ

Yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askerinin görev yapacağı başkentte, kırmızı alarm devrede. Askerlerin dahi FBI tarafından güvenlik taramalarından geçirilmesini yanı sıra, kente giriş-çıkışlar da kısıtlanmış durumda. Güvenlik taramasından geçemeyen hiçbir aracın kente girişine izin verilmezken, kargo şirketleri bölgeye yapılacak teslimatları durdurdu.

Yemin töreninden günlerce önce başlatılan güvenlik çalışmalarında, yüzlerce sokak ve cadde de bariyer ve beton bloklarla 'emniyet' altına alınmış durumda. Bölgede bulunan işletmeler ise, alınan önlemlerden oldukça şikayetçi.