Washington ablukası isyan ettirdi! ‘Haftalardır iş yapamıyoruz…’

ABD, tarihinin en zorlu yemin törenine hazırlanıyor.
Ülkede, 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı Kongre baskınından sonra Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin edeceği 20 Ocak'ta olası şiddet olaylarına karşı alarma geçildi. ABD genelinde 50 eyalette güvenlik alarmı verilmişken, başkent Washington da askeri kampa dönmüş durumda.
İŞLETMELER İSYAN ETTİ
Yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askerinin görev yapacağı başkentte, kırmızı alarm devrede. Askerlerin dahi FBI tarafından güvenlik taramalarından geçirilmesini yanı sıra, kente giriş-çıkışlar da kısıtlanmış durumda. Güvenlik taramasından geçemeyen hiçbir aracın kente girişine izin verilmezken, kargo şirketleri bölgeye yapılacak teslimatları durdurdu.
Yemin töreninden günlerce önce başlatılan güvenlik çalışmalarında, yüzlerce sokak ve cadde de bariyer ve beton bloklarla 'emniyet' altına alınmış durumda. Bölgede bulunan işletmeler ise, alınan önlemlerden oldukça şikayetçi.
YOL HARİTASI YAYINLANDI
Yemin töreninden haftalar önce başlatılan güvenlik kısıtlamaları, birçok işletmenin durma noktasına gelmesine sebep oldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre iki haftadan beri hiç para kazanamayan işletmelerde çalışanlar, maaşlarının eksik yatması nedeniyle zor durumda kaldı. Birçok işletme kepenk kapatırken, kısıtlamaların yemin töreninden sonraki tarihlerde de devam edeceği öngörülüyor.