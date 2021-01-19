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başkanı 'tan veda mesajı! Bu sözlerle veda etti

Başkanı , veda konuşmasında, uzun yıllar içinde görevden savaş başlatmadan ayrılan ilk başkan olduğu için gururlu olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 00:24 ABONE OL
ABD başkanı Donald Trump'tan veda mesajı! Bu sözlerle veda etti

Gece yarısı televizyonlardan yayınlanacak mesajında Trump, halefi Joe Biden'ın adını anmadan "Bu hafta, yeni bir yönetimi göreve başlatıyoruz ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh tutma yolunda başarılı olmaları için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

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ABD başkanı Donald Trump'tan veda mesajı! Bu sözlerle veda etti
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