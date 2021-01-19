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Bakanı 'nun son "" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, 'e yönelik yeni bir adım geldi. Bakanı , Çin'in 'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç işlediği" sonucuna vardıklarını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 20:21 Son Güncelleme: 19.1.2021 20:31 ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son Çin açıklaması

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son "Çin" açıklaması
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