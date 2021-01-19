ABD’de ‘içeriden saldırı’ endişesi

ABD'de20 Ocak'taki başkanlık yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız, "içeriden saldırı" ihtimali de dahil potansiyel tehditlere karşı FBI tarafından yeniden güvenlik taramasından geçirildi. ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları yaptıklarını ifade etti. McCarthy, şu ana kadarki güvenlik taramalarında kayda değer bir sorunla karşılaşmadıklarını da kaydetti.Dünya gündemine oturan 6 Ocak'taki baskında 1'i polis 5 kişi ölmüştü, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren soruşturmalarda 160 kişiye dava açıldı. Şimdi de New Yorker muhabiri Luke Mogelson'ın çektiği görüntüler konuşuluyor. Göstericilerin barikatları aşarak ve bazı yerlerde polisle çatışarak binaya girdiği videoda, yeterli sayıda güvenliğin olmaması dikkat çekiyor. Görüntülerde, polislere "Burası bizim evimiz, sayımız sizden fazla, geçmemize izin verin" diyen göstericilerin rahat hareketleri görülüyor.