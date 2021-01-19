Almanya ile yeni süreç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Gerek ikili ilişkileri, gerek AB ilişkileri gerekse bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. Salgına rağmen ticaret hacmi 38 milyar dolar oldu. Önümüzdeki süreçte ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konularında mutabık kaldık" dedi. Çavuşoğlu, işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Avrupa'da yabancı ve İslam düşmanlığı Almanya'daki Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Güvenli turizm konusunda vardığımız mutabakat herkese örnek olmaya başladı" ifadesini kullandı.Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinde Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür. Terörle mücadelede daha somut adımlar atabiliriz. Yine kaçak göçle mücadelede olumlu adımlar atabiliriz. Ve bu olumlu adımları görmek istiyoruz. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili Maas'a bilgi verdim. Karabağ'da askeri bir çözüm oldu. Şu an ateşkes var. Bu büyük bir fırsat. Bunun heba edilmemesi gerekiyor. Enerji, ulaştırma projeleri, sınırların açılması gibi. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Ermenistan'ın da bu konuda cesaretlendirilmesi gerekiyor." Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da son dönemde çok sayıda pozitif sinyal olduğu için bu seyahati gerçekleştirmek istediklerini söyledi.Sık sık bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Maas, "Elbette son yıl Türkiye ile AB arasındaki olaylar bazı izler bıraktı. Zor tartışmalarımız oldu, Doğu Akdeniz konusunda örneğin... Bu tip olayları artık yaşamak istemiyoruz. Türkiye - AB arasındaki ilişkiler geçen yıl aslında çok memnuniyet verici değildi. Bu durumda bir Alman Dışişleri Bakanı memnun olamaz, çünkü ülkelerimiz yakın bağlara sahip. Hep geriye bakıldı, artık ileriye bakmalıyız" diye konuştu.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) "Yeniden Asya: Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" konferansına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 21. yüzyılın Asya asrı olacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa kıtasının doğusunda, Asya'nın da en batısında yer alan bir ülke olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu benzersiz konumumuzu en iyi şekilde değerlendirmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.