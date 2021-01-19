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Annesinin başka biriyle evlenmesine sinirlenince halasını rehin aldı

’da annesi ile babasının boşanması ve annesinin başka biriyle evlenmesine sinirlenen öfkeli adam, halasını rehin aldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 02:58 ABONE OL
Annesinin başka biriyle evlenmesine sinirlenince halasını rehin aldı
Olay, 00.00 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Çankırı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmi öğrenilemeyen bir kişi, anne ile babasının boşanması ve annesinin başka biriyle evlenmesi üzerine psikolojik bunalıma girdi. Annesinin, babasından boşanıp başka biriyle evlenmesini istenmeyen kişi, halasını bıçakla rehin alarak annesinin gelmesini istedi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan öfkeli kişi için annesi olay yerine çağrıldı. Annesinin olay yerine gelmesi üzerine halasını bırakan şahıs, polise teslim oldu. Polis, rehin alınan kadını ve şüpheliyi emniyete götürdü.

Olayla ilgili polisin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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Annesinin başka biriyle evlenmesine sinirlenince halasını rehin aldı
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