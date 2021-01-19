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'de şiddetli deprem! Yol ikiye ayrıldı

’de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) merkez üssü San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin güneybatısı olan deprem sırasında yolun ortadan ikiye ayrıldığı görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 09:48 Son Güncelleme: 19.1.2021 09:57 ABONE OL
Arjantin'de şiddetli deprem! Yol ikiye ayrıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Arjantin'de yolu ortadan ikiye bölen 6,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA

Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği açıklandı. San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada "Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım" dedi. Depremin şiddeti bir çok işyerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Arjantin'de şiddetli deprem! Yol ikiye ayrıldı
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