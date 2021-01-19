Beyaz Saray’da hareketli saatler! ABD Başkanı Donald Trump ne zaman ofisi terk edecek? Taşınma süreci başladı…

ABD, yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için geri sayıma geçti.
Ülkenin en olaylı seçimlerinden biri olarak adlandırılan 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde sona gelinmişken, Seçilmiş Başkan Biden yemin ederek göreve başlamaya hazır. Biden'ın galibiyetini kabul etmekten son ana kadar kaçınan ABD Başkanı Donald Trump ise, yaşanan tüm olayların ardından başkent Washington'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
HAREKETLİ TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI
Geleneği bozarak yeni başkana saygısını sunmak üzere yemin törene katılmayacak ve resmi devir teslim töreninin bir parçası olmayacak olan Trump'ın, tören sırasında Florida'daki evinde olacağı tahmin ediliyor.
Oval Ofis'teki son gününde, ABD başkanı olarak son imzalarını atan Trump, çarşamba günü öğle saatlerine kadar Beyaz Saray'ı boşaltacak. Peki Trump'ın başkanlığı süresinde kendisine ve eşi Melania Trump'a ev sahipliği yapan başkanlık konutunun boşaltılma süreci nasıl olacak?
SALGINA KARŞI TEMİZLİK ÖNLEMİ HAD SAFHADA
Her dört veya sekiz senede bir yapılan büyük taşınma işlemi, yaklaşık 90 kişilik Beyaz Saray personelinin katılımıyla 4 ila 5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgınından dolayı bu sene, hareketli taşınma sürecine yoğun hijyen önlemleri de eklenmiş durumda.
İŞLER AKSADI
Taşınma sürecine ilişkin detayları New York Times'a anlatan Beyaz Saray kıdemli personeli Anita McBride, "kaotik" olarak tanımladığı bu süreçte personelin yoğunluktan portatif yataklarda dinlendiğini söylüyor. Trump ailesinin eşyalarının kamyonlara yüklenmesi titizlikle yürütülürken, bu seneki taşınma işlerinin, Trump'ın Biden'ın zaferini kabul etmeyip resmi geçiş süresini uzatmasıyla aksadığı biliniyor.
TRUMP, BIDEN'IN EŞYALARINI İÇERİ ALMADI
Seçilmesinin ardından haftalar geçmiş olmasına karşılık Joe Biden ve ailesinin henüz kendilerine 4 sene ev sahipliği yapacak Beyaz Saray görevlileriyle tanıştırılmadığı aktarılırken, Bidenların eşyalarıyla yüklü kamyonların, Beyaz Saray sınırları içine girilmesine de henüz izin verilmiyor. Trump ve ailesinin taşınma işlemlerinin tamamen sonlanmasının ardından Bidenların eşyaları içeri alınmaya başlanacak ancak bu da sıkışık bir programı beraberinde getiriyor. Yemin töreninin ardından yeni evleri Beyaz Saray'a gelecek olan Bidenların eşyalarının, en azından "evi andıracak" bir biçimde yerleştirilmiş olması gerekiyor.
MELANIA TRUMP ÇOKTAN HAZIR
Beyaz Saray personelinin aktardığına göre, geleneksel olarak kurulması gereken First Lady'ler arasındaki sosyal ilişkiler de hiç başlatılmadı. Trump'ın isteksizliğine karşın First Lady Melania Trump, toparlanma işlerine haftalar önce başladı. Beyaz Saray'ı terk etmeye eşi Donald Trump'a göre çok hevesli olduğu bilinen Melania Trump, kendisi ve 14 yaşındaki oğlu için tüm hazırlıklarını bitirmiş durumda.
TRUMP EVİ ERKEN TERK EDECEK
Taşınma işlerindeki gecikme nedeniyle tüm odaların detaylı temizliğinin ve dekorasyonunun, yemin töreni boyunca da devam edeceği bilinirken, normalde Joe Biden'ın eşi, yeni ABD First Lady'si Jill Biden'ın karar vermesi gerek menüler de personelin kararıyla oluşturulacak.
Normal şartlar altında, yemin töreninin yapılacağı günün sabahında, saat 10.30 civarında Beyaz Saray'ı terk etmesi gereken ABD Başkanı Trump'ın, törene katılmayacağı için çarşamba sabahının erken saatlerinde ayrılması bekleniyor. Trump erken ayrılışı ise, Beyaz Saray personelinin Bidenlar için daha çok hazırlık yapabilmesine olanak sağlayacak.