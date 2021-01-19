Beyaz Saray’da hareketli saatler! ABD Başkanı Donald Trump ne zaman ofisi terk edecek? Taşınma süreci başladı…

ABD, yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için geri sayıma geçti.

Ülkenin en olaylı seçimlerinden biri olarak adlandırılan 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde sona gelinmişken, Seçilmiş Başkan Biden yemin ederek göreve başlamaya hazır. Biden'ın galibiyetini kabul etmekten son ana kadar kaçınan ABD Başkanı Donald Trump ise, yaşanan tüm olayların ardından başkent Washington'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

HAREKETLİ TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI

Geleneği bozarak yeni başkana saygısını sunmak üzere yemin törene katılmayacak ve resmi devir teslim töreninin bir parçası olmayacak olan Trump'ın, tören sırasında Florida'daki evinde olacağı tahmin ediliyor.

Oval Ofis'teki son gününde, ABD başkanı olarak son imzalarını atan Trump, çarşamba günü öğle saatlerine kadar Beyaz Saray'ı boşaltacak. Peki Trump'ın başkanlığı süresinde kendisine ve eşi Melania Trump'a ev sahipliği yapan başkanlık konutunun boşaltılma süreci nasıl olacak?