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Cumhuriyetçilerin Senato lideri McConnell'dan Trump'a "Kongre baskını" suçlaması

'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından ile Trump arasındaki sular durulmuyor. Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri , 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Başkan 'ı suçladı.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 22:09 Son Güncelleme: 19.1.2021 22:16 ABONE OL
Cumhuriyetçilerin Senato lideri McConnell'dan Trump'a Kongre baskını suçlaması

Cumhuriyetçilerin Çoğunluk Lideri McConnell, bugün yeniden oturumlara başlayan Senatoda Genel Kurula hitap etti ve siyasi gündemi değerlendirdi.

Kongre baskını dolayısıyla duyduğu üzüntüyü yeniden dile getiren McConnell, "Senato en son toplandığında, Kongrenin işini yapmasına engel olmak isteyen suçlulardan meclisimizi koruduk. Baskını yapan grup yalanlarla beslenmişti. Başkan ve diğer bazı önemli insanlar tarafından provoke edilmişlerdi." ifadesini kullandı.

McConnell, Trump'ın Senatoda yapılacak azil yargılamasının tarihi ve şekli konusunda henüz net olarak karar vermediklerini de sözlerine ekledi.

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ABD Kongresinde yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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Baskının ardından bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Trump'a yüklenmiş ve kalabalığın şiddete yönelmesinden Trump'ı sorumlu tutmuşlardı.

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Cumhuriyetçilerin Senato lideri McConnell'dan Trump'a "Kongre baskını" suçlaması
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