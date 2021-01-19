Etna Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Etna Yanardağı nerede, son durum ne?

Etna Yanardağı patlaması ile ilgili görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. En son Aralık ayında harekete geçen Etna Yanardağı, dünyanın en büyük yanardağları arasında bulunuyor. 3 bin 330 metre yükseklikteki yanardağ Etna, her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor. Peki, Etna Yanardağı nerede, son durum ne?

PATLAMALAR VE AKINTI MEYDANA GELDİ

Şiddetli patlamaları, lav akıntıları takip etti. Lavların kızıllığı gökyüzünün karanlığını adeta deldi.

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir yanardağ. Yılda birkaç kez harekete geçiyor.