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Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu: nerede, son durum ne?

Dünyanın en büyük yanardağlarından olan Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçen patladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor. Peki, Etna Yanardağı nerede, son durum ne? İşte sosyal medyanın gündemine oturan

Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:16 ABONE OL
Etna Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Etna Yanardağı nerede, son durum ne?

Etna Yanardağı patlaması ile ilgili görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. En son Aralık ayında harekete geçen Etna Yanardağı, dünyanın en büyük yanardağları arasında bulunuyor. 3 bin 330 metre yükseklikteki yanardağ Etna, her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor. Peki, Etna Yanardağı nerede, son durum ne?

PATLAMALAR VE AKINTI MEYDANA GELDİ

Şiddetli patlamaları, lav akıntıları takip etti. Lavların kızıllığı gökyüzünün karanlığını adeta deldi.

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir yanardağ. Yılda birkaç kez harekete geçiyor.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak Etna'da 1992 yılında büyük bir patlama gerçekleşmişti.

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

Etna Dağı'nda her zaman patlama riski olmasına rağmen şans eseri Etna'nın lavları, oldukça yavaş ilerliyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, Son 2 bin 700 yıl içerisinde 77'den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.

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Etna Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu: Etna Yanardağı nerede, son durum ne?
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