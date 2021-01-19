Hindistan'da yeni tarım yasalarına karşı düzenlenen çiftçi protestoları 55. gününe girdi

Gandi, Kongre Partisi'nin çalışma komitesinde, tarım reformu konusunda hükümetin, Başbakan Modi ve iş ortaklarını desteklediğini savunarak, "Hükümet, milyonlarca insanı sokaklara dökerek Hindistan'ı alay konusu yaptı. Bunun nesiyle gurur duyuyorlar anlamış değilim." ifadesini kullandı.

Hindistan'daki tüm gençlere, Modi hükümetinin havalimanları, altyapı, enerji, telekom ve perakende sektörlerini tekelleştirdiğini ve birkaç kişinin ülkenin sahibiymiş gibi davrandığını görmeleri çağrısında bulunan Gandi, "Tarım sektörü korunmuş tek kale olarak kaldı. Şimdi onu da yıkmak istiyorlar." dedi.

Modi'yi, Mahatma Gandi'nin ve Kongre Partisi'nin Hindistan için özenle inşa ettiği vizyonu yıkmakla suçlayan Gandi, "Tarım reformlarıyla ülkeyi çıkmaza sürükleyen hükümetin ta kendisidir. Tek çıkış yolu, hükümetin çiftçileri yormaya ve kandırmaya çalışmaktan vazgeçerek reformları tamamen yürürlükten kaldırmasıdır. Çünkü çiftçiler yorulmaz ve kandırılamaz. Onlar başbakandan daha akıllılar." yorumunu yaptı.

Gandi, çiftçiler için "insanların geçimini koruyan vatanseverler" diyerek, "Onları yüzde 100 destekliyorum. Her Hindistanlı onları desteklemeli çünkü ülkenin birkaç sanayicinin eline düşmemesi için, bizim için savaşıyorlar." diye konuştu.

İKTİDAR PARTİSİ GANDİ'Yİ GÖRÜŞMELERİ BOZMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

İktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) yapılan açıklamada ise "Kongre Partisi ve Rahul Gandi, hükümet ile çiftçi sendikaları arasında devam eden görüşmeleri bozmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Birlik Bakanı Prakash Javadekar, muhalefetin, müzakerelerin başarılı olmasını istemediğini ve engelleyici taktiklere başvurduğunu söyledi.

Javadekar, müzakerelerin başarılı olacağına duyduğu inancı dile getirerek protestocu çiftçilerin yürürlükten kaldırılması talep edilen üç yasanın, aslında yıllardır süregelen taleplerinin yansıması olduğunu savundu.

Çiftçi sendikaları ve hükümetin, Yüksek Mahkeme'nin atadığı komisyon huzurunda yapacağı ilk görüşme için 21 Ocak tarihi belirlenirken, hükümet ile çiftçiler arasında bundan bir gün önce, şimdiye kadar 8 kere yapılan ve netice çıkmayan görüşmelerin son turunun yapılması planlanıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ: "TARAFSIZLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Çiftçi sendikaları tarafından "hükümet yanlısı" olarak nitelendirilen, Yüksek Mahkeme'nin krizin çözümü için görevlendirdiği komisyonun üyeleri de yaptıkları açıklamada, "Tarım yasaları hakkındaki şahsi görüşlerimizi bir kenara bırakacağız, fakat yürürlükten kaldırılmaları gelecekteki reformlar açısından kötü örnek olacak." ifadesini kullandı.

Maharaştra eyaletinin Shetkari Sanghatana sendikasının başkanı ve Yüksek Mahkeme'nin atadığı komisyonun üyesi Anil Ghanwat, tarım sektörünün bu reformlara çok ihtiyaç duyduğunu, yeni yasaların yürürlükten kaldırılırılması halinde gelecek 50 yıl içinde hiçbir siyasi partinin böyle bir reforma kalkışmayacağını savundu.

Ghanwat, komisyonun yasaları destekleyenler ve karşı çıkanlar dahil tüm çiftçileri dinleyeceğini, buna göre Yüksek Mahkeme'ye sunmak üzere bir rapor hazırlayacağını sözlerine ekledi.

HİNT HÜKÜMETİNİN YAYGIN PROTESTOLARA NEDEN OLAN TARIM REFORMU

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket etmişti.

Kasım ayından itibaren Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'da son olarak Yüksek Mahkeme, yasalarla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı.