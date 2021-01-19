İngiltere’de karantina skandalı! Koronavirüs belgesi düzgün olmayan onlarca yolcu…

Yeni tip koronavirüs vakalarının önlemez biçimde arttığı İngiltere'de üst düzey alarm hali devam ediyor.

İngiliz Başbakan Boris Johnson'ın, önüne geçilemeyen mutasyon dalgasıyla beraber tüm ülkeyi giriş-çıkışlara kapatacağını duyurmasının ardından dün yeni kurallar yürürlüğe girdi. Dünyadaki tüm ülkelerle seyahat koridorlarının kapatıldığı İngiltere'de, yurt dışından gelecek vatandaşlardan 72 saat içinde yapılmış koronavirüs negatif testi istendi.

ONLARCA YOLCU DENETİME ALINMADAN ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Seyahat yasaklarının ilk günü olan pazartesi, özellikle havaalanlarında dikkat çeken yoğunluk yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda skandal uygulamalara imza atıldı.

Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcuların akın ettiği havaalanında onlarca kişinin koronavirüs negatif belgesinin kurallara uygun olmadığı anlaşıldı. Varış uçuşlarında her yolcunun tek tek incelenmesi nedeniyle yoğunluğun yaşandığı havaalanında, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, belgeleri kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle en az 30 kişiye 500 sterlinlik para cezası uygulandı. Ceza verilen kişiler, herhangi bir teste veya denetlemeye tabi tutulmadan dış dünyaya karıştı.