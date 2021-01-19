Joe Biden ne zaman göreve başlayacak? 46. ABD Başkanlık Yemin Töreni için geri sayım...

Joe Biden ve Kamala Harris, resmi olarak ABD başkanı ve başkan yardımcısı olmak için yemin edecekler, ancak bu Covid ve son olaylar nedeniyle eski başkanlık yemin törenlerinden farklı olacak. Yemin töreninin yaklaşması nedeniyle, ABD seçimleri ile ilgilenenler, "Joe Biden ne zaman göreve başlayacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Joe Biden ve yardımcısı Harris, Göreve Başlama töreni sonrası hükümeti devralacaklar.

GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ YARIN

Göreve başlama, yeni bir ABD Başkanlık döneminin başlangıcını ifade eden resmi törendir ve Washington DC'de gerçekleşir.

Gereken tek şey, seçilen başkanın başkanlık yeminini okumasıdır. Yarın Joe Biden, başkanlık görevini devralmak için, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisini sadakatle yürüteceğime ve elimden geldiğince Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını koruyacağıma ve savunacağıma ciddiyetle yemin ederim" diyerek resmi ABD Başkanı olacak.