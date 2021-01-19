Joe Biden ne zaman göreve başlayacak? 46. ABD Başkanlık Yemin Töreni için geri sayım...

Joe Biden ve Kamala Harris, resmi olarak ABD başkanı ve başkan yardımcısı olmak için yemin edecekler, ancak bu Covid ve son olaylar nedeniyle eski başkanlık yemin törenlerinden farklı olacak. Yemin töreninin yaklaşması nedeniyle, ABD seçimleri ile ilgilenenler, "Joe Biden ne zaman göreve başlayacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Joe Biden ve yardımcısı Harris, Göreve Başlama töreni sonrası hükümeti devralacaklar.
GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ YARIN
Göreve başlama, yeni bir ABD Başkanlık döneminin başlangıcını ifade eden resmi törendir ve Washington DC'de gerçekleşir.
Gereken tek şey, seçilen başkanın başkanlık yeminini okumasıdır. Yarın Joe Biden, başkanlık görevini devralmak için, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisini sadakatle yürüteceğime ve elimden geldiğince Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını koruyacağıma ve savunacağıma ciddiyetle yemin ederim" diyerek resmi ABD Başkanı olacak.
JOE BİDEN KİMDİR? ABD BAŞKAN ADAYI JOE BİDEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Kısaca Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır.
Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.